В Налоговом управлении объявлено состояние трудового конфликта
Рабочие комитеты таможенного департамента и департамента НДС, а также департаментов подоходного налога и налога на недвижимость, объявили состояние трудового конфликта, дающее им право начать забастовочные санкции с 19 мая.
В общей сложности в конфликте участвуют около 4500 из 6000 сотрудников управления.
По словам председателя профсоюза госслужащих Офира Алкалаи, санкционировавшего объявление конфликта, данный шаг стал следствием односторонних решений со стороны руководства, затрагивающих условия труда и права сотрудников управления.
В частности, речь идет о переводе в другие подразделения, смене часов работы, командировках вне рутинного распорядка и т.д.
Кроме того, рабкомы обвиняют руководство управления в игнорировании требований профсоюза об устранении угроз безопасности сотрудников.