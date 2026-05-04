В Налоговом управлении объявлено состояние трудового конфликта

Рабочие комитеты таможенного департамента и департамента НДС, а также департаментов подоходного налога и налога на недвижимость, объявили состояние трудового конфликта, дающее им право начать забастовочные санкции с 19 мая.

В общей сложности в конфликте участвуют около 4500 из 6000 сотрудников управления.

По словам председателя профсоюза госслужащих Офира Алкалаи, санкционировавшего объявление конфликта, данный шаг стал следствием односторонних решений со стороны руководства, затрагивающих условия труда и права сотрудников управления.

В частности, речь идет о переводе в другие подразделения, смене часов работы, командировках вне рутинного распорядка и т.д.

Кроме того, рабкомы обвиняют руководство управления в игнорировании требований профсоюза об устранении угроз безопасности сотрудников.