x
04 мая 2026
|
последняя новость: 23:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 23:03
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В Налоговом управлении объявлено состояние трудового конфликта

Налоги
Рынок труда
Госсектор
Профсоюзы
время публикации: 04 мая 2026 г., 22:26 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 22:26
В Налоговом управлении объявлено состояние трудового конфликта
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Рабочие комитеты таможенного департамента и департамента НДС, а также департаментов подоходного налога и налога на недвижимость, объявили состояние трудового конфликта, дающее им право начать забастовочные санкции с 19 мая.

В общей сложности в конфликте участвуют около 4500 из 6000 сотрудников управления.

По словам председателя профсоюза госслужащих Офира Алкалаи, санкционировавшего объявление конфликта, данный шаг стал следствием односторонних решений со стороны руководства, затрагивающих условия труда и права сотрудников управления.

В частности, речь идет о переводе в другие подразделения, смене часов работы, командировках вне рутинного распорядка и т.д.

Кроме того, рабкомы обвиняют руководство управления в игнорировании требований профсоюза об устранении угроз безопасности сотрудников.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook