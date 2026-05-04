Оперштаб Ирана объяснил, почему были атакованы Эмираты

Пресс-секретарь штаба объединенного командования иранских сил "Хатам аль-Анбия" опубликовал заявление, в котором пояснил, почему этим вечером были атакованы Объединенные Арабские Эмираты.

"Наши удары по ОАЭ последовали после того, как мы нашли доказательства того, что они принимали участие в атаках на нашу страну", – говорится в заявлении.

"Хатам аль-Анбия" предупреждает, что не позволит Эмиратам стать "игрушкой в руках Израиля", а в случае ответных ударов Иран "не будет колебаться и нанесет удары по всем жизненно важным объектам" ОАЭ.

Отметим, что на территории ОАЭ развернута израильская система противоракетной обороны "Железный купол".