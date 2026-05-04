Утвержден формат компенсаций бизнесам за операцию "Рычание льва"

Кнессет утвердил в итоговом чтении окончательную схему компенсаций для предприятий и работников в связи с операцией "Рычание льва".

Право на компенсацию имеют предприятия с годовым оборотом до 400 млн шекелей при условии падения оборота не менее чем на 25% по сравнению с обычным месячным показателем (для бизнесов с двухмесячным отчетом нужно показать снижение оборота не менее, чем на 12,5% за два месяца).

Предприятия с оборотом до 50 тысяч шекелей, отвечающие критериям, получат фиксированнаую выплату в размере 1 750 шекелей. При обороте до 300 тыс. шекелей размер компенсации составит до 14 000 шекелей, в зависимости от падения оборота.

Подать заявку на получение компенсации можно будет в ближайшие дни на онлайн-портале Налогового управления.

Работники, не работавшие первые пять дней войны, будут иметь право на пособие по безработице за эти пять дней. За остальные дни пособие будет выплачиваться только тем, кто находился в неоплачиваемом отпуске не менее 10 дней.

Предприятия севера Израиля получат право на полную компенсацию ущерба и падения оборота. Впервые в их число включены Мером а-Галиль, Акко, Цфат, Кармиэль, Рош-Пина, Хацор а-Гилилит, Кацрин и Кидмат-Цви.

Кроме того, предприятиям севера будет оплачен муниципальный налог, который будет перечисляться напрямую в местные органы власти минуя владельцев предприятий, чтобы исключить конфликты из-за просроченных платежей.

Базовым годом для оценки ущерба в гостиничном секторе определён 2023-й – до накопленного воздействия последующих событий.

Частные детские сады получат право выбрать май–июнь вместо марта–апреля в качестве расчетных месяцев, а коэффициент компенсации постоянных расходов увеличивается на 33%.

Схема предусматривает расширение права на компенсацию для супругов военнослужащих запаса, столкнувшихся с двойным ударом: отсутствием кормильца и ухудшением положения на собственном рабочем месте.

Бюджет компенсаций для некоммерческих организаций удваивается с 20 до 40 млн шекелей.

Кроме того, согласно закону, утвержденный механизм сохраняет силу пять лет и предусматривает автоматическое включение в чрезвычайных ситуациях без необходимости каждый раз принимать новый закон.