"Maaрив": Сегалович может получить второе место в списке РААМ

Депутат Кнессета Йоав Сегалович и партия РААМ достигли принципиальной договоренности, согласно которой он получит второе место в избирательном списке партии пишет "Maaрив" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Окончательное соглашение пока не заключено.

По сведениям издания, получение одного из первых трех мест было одним из основных требований Сегаловича. Остальные детали предполагается согласовать после праймериз РААМ, которые завершатся 22 августа.

Ранее председатель партии РААМ Мансур Аббас заявлял, что решения о присоединении независимых кандидатов будут приниматься после партийной конференции с учетом политической и электоральной целесообразности.

Сегалович выдвинул еще два условия: РААМ должна поддержать программу национально-гражданской службы для молодых арабов и прямо признать Израиль еврейским и демократическим государством в соответствии с Декларацией независимости. Эти требования могут вызвать разногласия внутри партии.

В случае заключения соглашения Сегалович станет первым еврейским представителем РААМ. Переговоры между ним и Аббасом ведутся с января 2026 года. Предполагается, что его включение в список позволит РААМ позиционировать себя как арабо-еврейскую партию и повысит ее шансы стать участницей будущей правительственной коалиции.