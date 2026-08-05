Минсобес снова не будет распределять продуктовые карты Дери из-за отсутствия критериев

Государственная прокуратура уведомила Высший суд справедливости, что, скорее всего, средства, выделенные в государственном бюджете на продуктовые карты, опять не будут использованы и останутся в госказне.

Согласно документу, поданному в БАГАЦ в ответ на петицию организации "Хадуш", "порядок распределения бюджета, в том числе критерии и нормативы его распределения, пока не определен, и указать конкретные сроки публикации этих нормативов не представляется возможным".

В министерстве отмечают, что даже если "указанные критерии будут выработаны, потребуется рассмотрение вопроса с точки зрения принципов сдержанности и воздержания, действующих в отношении правительства в период выборов".

Напомним, что выделение бюджета на продуктовые карты было личной инициативой лидера партии ШАС Арье Дери. В 2023 году карты были распределены по критериям, дававшим непропорциональное преимущество ультраортодоксальным семьям. В 2024 году БАГАЦ вынудил министерство расширить круг получателей и запретил распределение средств на 2025 год и далее до выработки справедливых критериев, которые так и не были выработаны до сих пор.