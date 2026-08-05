Глава партийного суда "Ликуда" подозревается в финансовых махинациях

Подрядчик и бизнесмен Дуди Апель, а также бывший депутат Кнессета от "Ликуда" Михаэль Кляйнер, подозреваются в совершении экономических преступлений.

Согласно опубликованной информации, Апель, Кляйнер и еще несколько бизнесменов подозреваются в том, что они скрыли принадлежащие им права на несколько объектов недвижимости общей стоимостью в десятки миллионов шекелей и вывели находившиеся под их контролем активы, нарушив обязанность декларировать их в рамках процедуры банкротства.

Ранее на этой неделе полиция допросила Апеля и Кляйнера, который в настоящий момент является главой внутрипартийного суда "Ликуда".

В ходе допроса Апель заявил, что не осуществлял сделок, начиная с 2012 года. "Можете проверить все, что захотите. Нет ничего. Прекратите меня преследовать", – сказал он.