Минтруда готово разрешить удаленное управление башенными кранами

Управление охраны труда Министерства труда рассматривает возможность выдачи разрешения на дистанционное управление башенными кранами на строительных площадках, сообщает The Marker.

В связи с военным положением работа крановщиков была остановлена из соображений безопасности, поскольку у них нет возможности вовремя добраться до убежища при объявлении тревоги.

Этот приказ парализовал большую часть работ на строительных площадках зданий выше трех этажей, хотя строительная отрасль определена как жизненно важная и должна продолжать работу в чрезвычайных ситуациях. По оценке Объединения строительных подрядчиков, убытки от остановки работы кранов оцениваются приблизительно в 10 тысяч шекелей в день на одном объекте, то есть 120 миллионов шекелей ежедневно по отрасли в целом.

Технология дистанционного управления башенными кранами разрабатывается, в том числе, и израильскими компаниями, и применяется по всему миру уже около десяти лет. Она позволяет управлять одним или несколькими кранами из наземной кабины, где оператор контролирует окружающую обстановку с помощью камер и датчиков. Во многих случаях система обеспечивает более высокий уровень безопасности по сравнению с оператором, полагающимся только на собственный обзор, сидя на высоте у кончика стрелы. Однако в Израиле дистанционное управление кранами с земли в настоящее время разрешено только для погрузочно-разгрузочных кранов в морских портах.

Строительному сектору до сих пор не удалось получить необходимые разрешения на эти системы от Института стандартов и управления охраны труда. Борьба за разрешение включала даже подачу петиции в БАГАЦ против министерства труда, однако та была отклонена.

В письме, направленном подрядчиками министру труда Яриву Левину накануне войны, 19 февраля, они призвали ускорить выдачу разрешения на системы, которые исключат паралич строительных площадок в случае войны. В письме указывалось, что система снижает риск для жизни людей, поскольку управляется из защищенного помещения и отвечает современным технологическим стандартам.