Управление защиты прав потребителей обвиняет розничные сети в повышении цен

время публикации: 05 марта 2026 г., 09:43 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 09:43
Michael Giladi/Flash90

Директор управления по защите прав потребителей и честной торговле Коби Зрихан направил президенту Объединения торговых палат Шахару Турджеману письмо, в котором предупредил о недопустимости злоупотребления тяжелым положением потребителей в период, когда они находятся под сильным давлением и совершают массовые закупки продуктов питания.

"Мы считаем, что для поддержания честной торговли следует избегать любого использования трудной ситуации, в которой находятся израильские потребители, и в первую очередь – повышения цен без реальной необходимости", - подчеркнул Зрихан.

По его словам, управление наблюдает на практике тревожную тенденцию к отмене и непродлению скидок и маркетинговых мероприятий, что де факто является повышением цен.

Наряду с предупреждениями, руководитель поблагодарил ритейлеров за обеспечение поставок товаров в условиях чрезвычайной ситуации.

