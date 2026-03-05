Государство сэкономило: родкомитет возмущен изменением инструкций Командования тылом

Всеизраильский родительский комитет выступает категорически против изменения инструкций Командования тылом, которые вступают в силу в четверг в 12:00. Родительский комитет подчеркивает, что открытие экономики в ситуации, когда ракетные обстрелы из Ирана не прекращаются, а школы и детские сады закрыты – полностью оторвано от реальности, и единственная его цель – экономия государственной казны.

Как сообщает "Сругим", родительский комитет подчеркивает: из-за решения об открытии экономики родители детей могут потерять работу, поскольку многие из них вынуждены оставаться дома с детьми в ситуации отсутствия школ и детских садов. Инструкции противоречат сами себе – с одной стороны, разрешается неформальная экономическая деятельность и открываются рабочие места, с другой – запрещается работа системы образования.

В заявлении Всеизраильского родительского комитета сказано: "Вместо того чтобы учиться на прошлом опыте и предыдущих этапах и сформировать ответственный план, учитывающий детей и работающих родителей, правительство и Командование тылом продолжают действовать с односторонней позиции, в которой нет никакой общественной логики. Без компенсации, защиты от увольнений и финансового возмещения работодателям и родителям, которые вынуждены оставаться дома с детьми и могут потерять работу из-за этой политики, невозможно открывать экономику".

Родительский комитет требует механизма компенсации родителям за потерю рабочих дней, компенсации наемным работникам, находящимся под угрозой потери заработка из-за войны, возврата средств за продленки и мероприятия, отмененные из-за ситуации в сфере безопасности, а также возврата средств за заранее оплаченные и не предоставляемые услуги по питанию детей.