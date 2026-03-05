x
05 марта 2026
|
последняя новость: 10:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 10:12
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Катар начал эвакуацию жителей из района посольства США в Дохе

США
Катар
Иран
Война с Ираном
время публикации: 05 марта 2026 г., 09:31 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 09:36
Катар начал эвакуацию жителей из района посольства США в Дохе
AP Photo/Fatima Shbair

Власти Катара проводит эвакуацию жителей из домов, расположенных рядом с американским посольством в Дохе. Согласно заявлению министерства внутренних дел, речь идет о мере предосторожности, всем эвакуированным предоставляется жилье.

В последние дни Иран нанес удары по посольствам США в Саудовской Аравии и Кувейте, а также по американскому консульству в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах.

4 марта премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман ат-Тани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Он потребовал немедленного прекращения иранских ударов по странам региона.

Шейх Мухаммад обвинил Иран в попытке втянуть своих соседей в войну, к которой они не имеют отношения, и в ударах по жилым районам. Араки ответил, что удары наносятся по американским объектам.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 марта 2026

США проводят частичную эвакуацию дипломатов из Пакистана
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 04 марта 2026

WP: иранский БПЛА атаковал резидентуру ЦРУ на территории посольства США в Эр-Рияде
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2026

В результате атаки БПЛА обрушилась крыша здания посольства США в Саудовской Аравии