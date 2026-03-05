Катар начал эвакуацию жителей из района посольства США в Дохе

Власти Катара проводит эвакуацию жителей из домов, расположенных рядом с американским посольством в Дохе. Согласно заявлению министерства внутренних дел, речь идет о мере предосторожности, всем эвакуированным предоставляется жилье.

В последние дни Иран нанес удары по посольствам США в Саудовской Аравии и Кувейте, а также по американскому консульству в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах.

4 марта премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман ат-Тани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Он потребовал немедленного прекращения иранских ударов по странам региона.

Шейх Мухаммад обвинил Иран в попытке втянуть своих соседей в войну, к которой они не имеют отношения, и в ударах по жилым районам. Араки ответил, что удары наносятся по американским объектам.