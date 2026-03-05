x
Экономика

"Приоткрытое небо": с воскресенья начнутся полеты из Израиля, без багажа и до 50 пассажиров

Война с Ираном
Авиация
время публикации: 05 марта 2026 г., 10:12 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 10:12

После оценки ситуации министерство транспорта планирует разрешить ограниченное выполнение рейсов из Израиля, начиная с воскресенья: работа международного аэропорта "Бен-Гурион" будет сокращенной и контролируемой.

Ожидается, что на каждый самолет будет разрешено посадить лишь до 50 пассажиров. Сдавать багаж в багажный отсек будет запрещено: пассажиры смогут подняться на борт только с ручной кладью.

Отправка рейсов будет осуществляться на базе эвакуационных самолетов, возвращающих израильтян в Израиль, и на каждом прибывшем рейсе будут отправлять на исходящий рейс до 50 пассажиров.

Пассажиры должны будут пройти раннюю регистрацию на рейс и прибыть в аэропорт не позднее чем за полтора часа до вылета. Вход в терминал сопровождающих будет запрещен.

