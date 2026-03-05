x
05 марта 2026
Экономика

Минобороны приказало оборонным концернам увеличить производство авиационных боеприпасов

время публикации: 05 марта 2026 г., 08:33 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 08:33
Flash90

Министерство обороны Израиля приказало руководителям местных оборонных компаний нарастить производство авиационных боеприпасов, необходимых для поддержания боеспособности и непрерывности оперативных возможностей ВВС ЦАХАЛа на всех направлениях.

Основными производителями боеприпасов, применяемых ЦАХАЛом в Иране, являются "Эльбит Маарахот", "Авиационная промышленность" (IAI), "Рафаэль" и "Томер".

Параллельно с наращиванием отечественного производства вчера продолжил работу воздушный коридор поставок американского оружия в Израиль. Темп поставок из США в последние дни очень высок; они осуществляются по воздуху и по морю под руководством начальника управления закупок Министерства обороны Зеэва Ландау и представителей закупочной миссии в Нью-Йорке.

