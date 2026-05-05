Банк Израиля поддержал истцов в представительском иске против банка "Апоалим"

Офис инспектора банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили передал в Тель-Авивский окружной суд, где рассматривается представительский иск против банка "Апоалим", позицию регулятора, поддерживающую претензии истцов.

Согласно иску, банк недостаточно уведомлял клиентов об изменении ставок по депозитам в режиме реального времени. Банк "Апоалим" утверждал, что клиенты информировались в соответствии с законом.

Однако позиция Банка Израиля, формально касающаясяся правил, применимых ко всем банкам страны, содержит завуалированную критику в адрес "Апоалима". По мнению регулятора, "процентная ставка, которую предстоит выплатить клиенту в течение срока депозита, является существенным элементом отношений между сторонами и потому должна раскрываться клиенту в эффективной форме".

Центробанк также подчеркивает, что, если банк изменяет льготу по ставке, предоставленную клиенту по итогам переговоров, вопрос о надлежащем раскрытии этого изменения приобретает "особое значение", и отсутствие такового может быть квалифицировано как недобросовестность со стороны банка.

"Когда льгота, предоставленная клиенту, может быть аннулирована при первом же снятии с депозита – даже самой незначительной суммы – крайне важно четко разъяснять клиенту условия льготы и срок ее действия в рамках предоставляемого раскрытия", – подчеркивается в позиции центробанка.

После получения позиции Банка Израиля судья Ноа Гросман предложила сторонам провести переговоры о мировом соглашении и рассмотреть возможность медиации, сосредоточив ее на вопросе надлежащего раскрытия информации клиентам.