CBS News: иранцы атаковали американские эсминцы, но корабли не пострадали

Телеканал CBS News сообщил со ссылкой на представителей Пентагона, что два ракетных эсминца ВМС США – Truxtun и Mason – прошли через Ормузский пролив и вошли в Персидский залив после интенсивной атаки со стороны иранских сил.

По данным источников CBS, во время прохода через пролив Иран применил против американских кораблей быстроходные катера, ракеты и беспилотники. Эсминцы действовали при поддержке вертолетов Apache и другой авиации.

Несмотря на масштаб атаки, ни один из кораблей не был поражен: военные заявили, что средства обороны эсминцев при поддержке с воздуха перехватили или сдержали все приближавшиеся угрозы, и ни один из выпущенных боеприпасов не достиг кораблей.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские эсминцы действуют в Персидском заливе в рамках операции "Проект Свобода", а два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив. По словам командующего CENTCOM адмирала Брэда Купера, Иран атаковал американские военные и торговые суда, прошедшие через пролив; американские силы уничтожили шесть иранских быстроходных катеров.

Иранские государственные СМИ отрицают уничтожение катеров и утверждают, что американский военный корабль был поражен ракетами; CENTCOM это заявление отвергает.