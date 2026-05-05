На фоне войны ЦСБ зафиксировало аномальный рост средней зарплаты в Израиле

Согласно данным Центрального статистического бюро, в марте 2026 года средняя зарплата в Израиле выросла на 9% по сравнению с мартом 2025 года и на 11,4% по сравнению с февралем 2026 года, и составила рекордные 15979 шекелей в месяц брутто.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что речь идет о статистической аномалии, приведшей к завышению показателя средней зарплаты.

На этот март пришлась выплата единоразовых бонусов значительному числу работников в сфере высоких технологий. Параллельно множество низкооплачиваемых работников были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за войны – общее количество работников снизилось на 7,9% до 3,8 миллиона человек.