Экономика

На фоне войны ЦСБ зафиксировало аномальный рост средней зарплаты в Израиле

время публикации: 05 мая 2026 г., 07:54 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 08:04
На фоне войны средняя зарплата в Израиле выросла до 15979 шекелей
Согласно данным Центрального статистического бюро, в марте 2026 года средняя зарплата в Израиле выросла на 9% по сравнению с мартом 2025 года и на 11,4% по сравнению с февралем 2026 года, и составила рекордные 15979 шекелей в месяц брутто.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что речь идет о статистической аномалии, приведшей к завышению показателя средней зарплаты.

На этот март пришлась выплата единоразовых бонусов значительному числу работников в сфере высоких технологий. Параллельно множество низкооплачиваемых работников были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за войны – общее количество работников снизилось на 7,9% до 3,8 миллиона человек.

