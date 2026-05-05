x
05 мая 2026
|
последняя новость: 08:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 мая 2026
|
05 мая 2026
|
последняя новость: 08:08
05 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минтранс Израиля хочет установить терминалы Starlink в поездах и на внутренних авиарейсах

Мин.транспорта
Связь
время публикации: 05 мая 2026 г., 07:07 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 07:07
Минтранс Израиля хочет установить терминалы Starlink в поездах и на внутренних авиарейсах
Wikipedia.org. Фото: Official SpaceX Photos

Министерство транспорта Израиля продвигает тендер на развертывание спутниковой телекоммуникационной инфраструктуры на железных дорогах, внутренних авиарейсах и местах с плохим покрытием сотовой связи, сообщает "Глобс".

Согласно изданию, тендер будет опубликован через два месяца, и ориентирован в первую очередь на Starlink Илона Маска.

Прогнозируемая стоимость проекта – несколько десятков миллионов шекелей. При этом планируется, что сервис будет бесплатным для пользователей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook