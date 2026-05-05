Минтранс Израиля хочет установить терминалы Starlink в поездах и на внутренних авиарейсах
время публикации: 05 мая 2026 г., 07:07 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 07:07
Министерство транспорта Израиля продвигает тендер на развертывание спутниковой телекоммуникационной инфраструктуры на железных дорогах, внутренних авиарейсах и местах с плохим покрытием сотовой связи, сообщает "Глобс".
Согласно изданию, тендер будет опубликован через два месяца, и ориентирован в первую очередь на Starlink Илона Маска.
Прогнозируемая стоимость проекта – несколько десятков миллионов шекелей. При этом планируется, что сервис будет бесплатным для пользователей.