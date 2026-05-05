Reuters: по оценке разведки США, Иран всё ещё способен создать ядерное оружие

Американская разведка считает, что срок, который потребуется Ирану для создания ядерного оружия, не изменился с лета 2025 года, когда аналитики оценивали, что американо-израильский удар отбросил иранскую программу примерно на один год назад. Об этом пишут корреспонденты Reuters Грэм Слэттери, Джонатан Лэндей и Эрин Банко со ссылкой на три источника, знакомые с оценками американской разведки.

По данным источников агентства, последние месяцы военной кампании США и Израиля против Ирана (с 28 февраля по 8 апреля) не привели к существенному дополнительному замедлению иранской ядерной программы. Reuters отмечает, что свежие оценки американских спецслужб остаются в целом такими же, как после ударов прошлого лета.

До 12-дневной войны в июне 2025 года американская разведка, по словам двух источников Reuters, считала, что Иран мог бы произвести достаточно оружейного урана и создать ядерный боеприпас примерно за три-шесть месяцев. После ударов по объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане эта оценка была пересмотрена: срок был увеличен примерно до девяти месяцев – одного года. По нынешним данным источников Reuters, новых оснований для дальнейшего увеличения этого срока разведка США не видит.

Ключевой проблемой, как пишет Reuters, остается запас высокообогащенного урана, который все еще находится в распоряжении Ирана. Три источника агентства заявили, что Тегеран располагает примерно 440 кг урана, обогащенного до 60%; местонахождение этого материала не установлено.

По оценке Международного агентства по атомной энергии, при дальнейшем обогащении такого количества может хватить для производства материала примерно для десяти ядерных боеприпасов.

Reuters подчеркивает, что удары США и Израиля весной 2026 года были сосредоточены главным образом на обычных военных целях, хотя Израиль атаковал и ряд значимых объектов, связанных с ядерной программой. Один из выводов, который следует из неизменной оценки сроков, состоит в том, что для серьезного сдерживания иранской ядерной программы может потребоваться уничтожение или изъятие оставшегося запаса высокообогащенного урана.

Представитель Белого дома Оливия Уэйлс в комментарии Reuters заявила, что операция Midnight Hammer (летом 2025 года) "уничтожила ядерные объекты Ирана", а операция Epic Fury (весной 2026 года) развила этот успех, нанеся тяжелый ущерб оборонно-промышленной базе Ирана, которую Тегеран использовал как "защитный щит" вокруг стремления к ядерному оружию. "Президент Трамп давно ясно дал понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия, и он не блефует", – заявила Уэйлс.

Управление директора национальной разведки США не ответило на запрос агентства Reuters о комментарии.

Отметим, что эта публикация появилась на фоне возросшей вероятности новой военной кампании США и Израиля против иранского режима.