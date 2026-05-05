Празднование Лаг ба-Омера: десятки пострадавших на горе Мерон, в Араде подросток получил ожоги

Мада
время публикации: 05 мая 2026 г., 06:24 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 06:28
Chaim Goldberg/Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что была оказана помощь 15-летнему подростку, получившему ожоги во время разведения костра Лаг ба-Омер в Араде. Подросток доставлен в больницу "Сорока" в состоянии средней тяжести, у него ожоги второй степени примерно 18% поверхности тела.

Кроме того, во время мероприятий у могилы рабби Шимона бар Йохая на горе Мерон дежурившие там бригады МАДА оказали помощь 62 участникам: 23 человека были эвакуированы в больницу, в том числе мужчина примерно 50 лет в состоянии средней тяжести с травмой головы и 22 человека в легком состоянии – с жалобами на слабость, обмороки и легкие травмы. Еще 39 человек получили помощь на месте и в госпитализации не нуждались.

