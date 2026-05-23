x
23 мая 2026
|
последняя новость: 17:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 мая 2026
|
23 мая 2026
|
последняя новость: 17:49
23 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Официальный представитель МИД Ирана прокомментировал ход переговоров с США

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 23 мая 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 17:06
Официальный представитель МИД Ирана прокомментировал ход переговоров с США
AP Photo/Vahid Salemi

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи в интервью государственному телевидению затронул тему переговоров с США.

"С одной стороны, мы знакомы с противоречивыми заявлениями США. С другой стороны, после нескольких недель переговоров между сторонами можно констатировать тенденцию к сближению позиций. Нашей целью изначально была формулировка меморандума о взаимопонимании, структура которого состоит из 14 пунктов. Этот меморандум будет включать в себя наиболее важные вопросы, необходимые для прекращения войны. При этом в разумные сроки – от 30 до 60 дней – будут обсуждены детали, и в конечном итоге стороны придут к итоговому соглашению. Сейчас мы находимся на финальной стадии работы над этим меморандумом", – уверил Бакаи.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 мая 2026

Источники: администрация Трампа готовится к новой волне ударов по Ирану
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 мая 2026

СМИ: визит главнокомандующего армией Пакистана в Тегеран – последняя попытка предотвратить войну