Официальный представитель МИД Ирана прокомментировал ход переговоров с США

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи в интервью государственному телевидению затронул тему переговоров с США.

"С одной стороны, мы знакомы с противоречивыми заявлениями США. С другой стороны, после нескольких недель переговоров между сторонами можно констатировать тенденцию к сближению позиций. Нашей целью изначально была формулировка меморандума о взаимопонимании, структура которого состоит из 14 пунктов. Этот меморандум будет включать в себя наиболее важные вопросы, необходимые для прекращения войны. При этом в разумные сроки – от 30 до 60 дней – будут обсуждены детали, и в конечном итоге стороны придут к итоговому соглашению. Сейчас мы находимся на финальной стадии работы над этим меморандумом", – уверил Бакаи.