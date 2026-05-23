Чемпионат Сербии. Бибрас Натхо забил победный гол в последнем матче
время публикации: 23 мая 2026 г., 18:09 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 18:14
Бывший капитан сборной Израиля Бибрас Натхо сыграл сегодня последний матч в карьере.
В матче тридцать седьмого тура чемпионата Сербии белградский "Партизан" разгромил "Радник" (Сурдулица) 5:0.
Бибрас Натхо вышел в стартовом составе "Партизана". Он открыл счет на 23-й минуте.
Израильский полузащитник был заменен на 63-й минуте при счете 3:0.
Ссылки по теме