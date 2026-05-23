Ближний Восток

Рубио: возможно, Иран согласится на прекращении войны в самое ближайшее время

Война с Ираном
США
время публикации: 23 мая 2026 г., 18:07 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 18:07
Марко Рубио
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что существует вероятность того, что Иран примет соглашение о прекращении войны на Ближнем Востоке в самое ближайшее время.

"Есть шанс, что сегодня чуть позже, завтра или через пару дней нам будет что сказать", – сообщил Рубио журналистам в Нью-Дели, добавив, что надеется на "хорошие новости".

Тем временем, по сообщениям государственных СМИ Ирана, Тегеран сосредоточен на доработке "меморандума о взаимопонимании" в рамках переговоров между Ираном и Вашингтоном, проходящих при посредничестве Пакистана.

