Главный тренер сборной Израиля по футболу упал во время игры в падел. Он госпитализирован

Главный тренер сборной Израиля Ран Бен Шимон госпитализирован после падения во время игры в падел, сообщает ONE.

По данным источника, он ударился головой при падении.

У тренера диагностирована черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг.

Ран Бен Шимон тренирует сборную Израиля с 2024 года.