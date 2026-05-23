Главный тренер сборной Израиля по футболу упал во время игры в падел. Он госпитализирован
время публикации: 23 мая 2026 г., 17:16 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 17:24
Главный тренер сборной Израиля Ран Бен Шимон госпитализирован после падения во время игры в падел, сообщает ONE.
По данным источника, он ударился головой при падении.
У тренера диагностирована черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг.
Ран Бен Шимон тренирует сборную Израиля с 2024 года.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2026