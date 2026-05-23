Посредники: США и Иран близки к соглашению о продлении режима прекращения огня на 60 дней

Посредники полагают, что США и Иран приближаются к соглашению о продлении режима прекращения огня на 60 дней, а также к формированию основы для дискуссий по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает издание The Financial Times.

Источники, знакомые с деталями переговоров, сообщили, что соглашение будет включать в себя поэтапное возобновление судоходства в Ормузском проливе наряду с обязательством обсудить вопрос обеднения (или передачи) иранских запасов высокообогащенного урана.

В ответ на это США ослабят блокаду иранских портов, согласятся на смягчение санкций и одобрят поэтапное размораживание замороженных за рубежом активов Тегерана.

По сообщению иранского агентства "Тасним", несмотря на достигнутый прогресс по ряду вопросов между Ираном и США, между сторонами все еще сохраняются серьезные разногласия в нескольких сферах. Например, по поводу реальной готовности США разблокировать иранские активы, в вопросе Ормузского пролива.

Иран подчеркивает, что значительная часть замороженных иранских активов должна быть освобождена уже на первом этапе, а процесс разблокировки остальных средств обязан быть полностью прозрачным и реальным. Иран также заявил, что необходимо избежать повторения прежних неудачных схем, когда американцы объявляли об освобождении иранских активов, но на практике процесс не осуществлялся должным образом.

Госсекретарь США Марко Рубио уже заявил, что существует вероятность того, что Иран примет соглашение о прекращении войны на Ближнем Востоке в самое ближайшее время.

"Есть шанс, что сегодня чуть позже, завтра или через пару дней нам будет что сказать", – сообщил Рубио журналистам в Нью-Дели, добавив, что надеется на "хорошие новости".

Тем временем, по сообщениям государственных СМИ Ирана, Тегеран сосредоточен на доработке "меморандума о взаимопонимании" в рамках переговоров между Ираном и Вашингтоном, проходящих при посредничестве Пакистана.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи в интервью государственному телевидению затронул тему переговоров с США.

"С одной стороны, мы знакомы с противоречивыми заявлениями США. С другой стороны, после нескольких недель переговоров между сторонами можно констатировать тенденцию к сближению позиций. Нашей целью изначально была формулировка меморандума о взаимопонимании, структура которого состоит из 14 пунктов. Этот меморандум будет включать в себя наиболее важные вопросы, необходимые для прекращения войны. При этом в разумные сроки – от 30 до 60 дней – будут обсуждены детали, и в конечном итоге стороны придут к итоговому соглашению. Сейчас мы находимся на финальной стадии работы над этим меморандумом", – уверил Бакаи.