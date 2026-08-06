Экс-глава МВД Моше Арбель будет получать в структуре Ицхака Тшувы зарплату в 3,4 млн шекелей

Бывший министр внутренних дел Моше Арбель, назначенный сразу после ухода из большой политики в мае председателем совета директоров компании "Мехадрин", должен получать зарплату и дополнительное вознаграждение за должность на 80% ставки общей годовой стоимостью до 3,4 миллиона шекелей.

Пакет вознаграждения будет вынесен на утверждение общего собрания акционеров, которое соберётся в середине сентября.

Базовая зарплата Арбеля составит 100 тысяч шекелей брутто в месяц (напомним, что в качестве депутата он получал 49 тысяч шекелей, а в качестве министра – 55 тысяч шекелей).

Помимо базовой зарплаты Арбель будет иметь право на годовую премию в размере до 900 тысяч шекелей при условии достижения компанией показателей, которые установит совет директоров.

Также он получит пакет опционов общей стоимостью 3 миллиона шекелей. Речь идёт о 45 тысячах опционов, подлежащих исполнению 12 равными квартальными траншами на протяжении четырех лет, начиная с октября текущего года.

Цена исполнения установлена по нарастающей: первые четыре транша можно будет исполнить по цене 299,4 шекеля за акцию, а последние четыре – по цене 315 шекелей за акцию. Для сравнения: цена акции на конец торгового дня, предшествовавшего решению о выделении опционов, составляла 286,4 шекеля. Поскольку цены исполнения превышают текущую цену акции, опционы выделены "вне денег", так что Арбель сможет получить от них прибыль только в случае, если акция компании поднимется выше цен исполнения.

Максимальная годовая стоимость вознаграждения Арбеля может достичь 3,4 миллиона шекелей, если он получит годовую премию в полном объеме. Из этой суммы около 1,7 миллиона шекелей приходится на стоимость зарплаты, 900 тысяч шекелей – на годовую премию и около 750 тысяч шекелей – на стоимость долевого вознаграждения.

Если он завершит свою работу в течение первого года пребывания в должности, Арбель будет иметь право на выходное пособие в размере 300 тысяч шекелей. Если его пребывание в должности завершится позднее, выходное пособие увеличится до 600 тысяч шекелей.

Арбель занимал пост депутата Кнессета от партии ШАС с 2019 года, а в последнем правительстве занимал пост министра внутренних дел. В заявлении об отставке, поданном председателю Кнессета в мае, он написал, что решил уйти "из желания посвятить время своей семье, изучению Торы и продолжению академического образования". Вскоре после этого он был назначен председателем совета директоров "Мехадрин".

"Мехадрин", подконтрольная группе "Делек" Ицхака Тшувы, занимается в основном сельскохозяйственной деятельностью, включающей посадку, обработку, упаковку и сбыт плодовых культур, главным образом авокадо, фиников и цитрусовых. Наряду с этим компания также работает в сфере услуг холодильного хранения и водоснабжения для сельхозпроизводителей.