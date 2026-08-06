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Экономика

Yellow обещает продавать хот-доги по 5 шекелей за порцию на постоянной основе

Цены
Потребление
время публикации: 06 августа 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 09:23
Yellow обещает продавать хот-доги по 5 шекелей за порцию на постоянной основе
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Yellow обещает продавать хот-доги по 5 шекелей за порцию на постоянной основе
AP Photo/Jeff Roberson

Сеть Yellow объявила о начале продажи хот-догов по цене 5 шекелей за порцию во всех филиалах. В Эйлате порция будет стоить 4,1 шекеля.

В сети подчеркивают, что речь идет не об одноразовой акции, а о долгосрочном решении.

Купить булочку с сосиской за пять шекелей можно при оплате через приложение Yellow. Специальная цена действует на не более чем два хот-дога в день на одного клиента. Покупатели, желающие приобрести дополнительные порции сверх этой квоты, смогут сделать это по цене 10 шекелей за порцию.

Хот-дог, производимый компанией "Тират Цви" по стандарту кашрута "лемехадрин", весит около 40 граммов.

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