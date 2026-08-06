Техас приостанавливает выдачу разрешений на новые дата-центры

Штат Техас, который на протяжении многих лет был любимым направлением технологических гигантов для строительства дата-центров благодаря благоприятной для бизнеса политике, меняет курс.

По количеству дата-центров штат уступает только Виргинии. По данным Texas Tribune, в штате уже действует не менее 335 дата-центров, еще как минимум 248 находятся в стадии планирования, а сотни других менее продвинутых проектов стоят в очереди на подключение к сети.

Губернатор Грег Эббот распорядился, что все новые проекты дата-центров, претендующие на подключение к энергосистеме штата, должны пройти "всестороннюю проверку и аудит" со стороны Комиссии по коммунальным услугам Техаса и оператора энергосети штата ERCOT, прежде чем получат одобрение.

Проекты, не прошедшие такую проверку, должны получить отказ в подключении к сети. Директива стала ответом на растущую общественную критику бурно развивающейся отрасли дата-центров в Техасе и политическое давление на Эббота с требованием отреагировать на опасения по поводу влияния этих объектов на местные сообщества, водные ресурсы и энергосистему.

За последние полгода очередь на подключение к техасской энергосети выросла с 233 гигаватт до 474 гигаватт, что более чем впятеро превышает исторический рекорд пикового спроса энергосистемы штата.

Около 90% всех заявок на крупные подключения приходятся именно на дата-центры. Часть этих проектов, впрочем, остаются лишь заявками на бумаге: поскольку очередь на подключение стала настолько длинной, разработчики предпочитают заранее "встать в очередь", даже если многие проекты впоследствии так и не реализуются.

Напомним, что в июле 2026 года Нью-Йорк стал первым штатом, законодательно закрепившим мораторий на законодательном уровне: легислатура штата 4 июня приняла Responsible Data Center Development Act, вводящий как минимум годичную паузу на выдачу разрешений для крупных дата-центров, а 14 июля губернатор Кэти Хоукул подписала соответствующее распоряжение, временно запрещающее одобрение новых объектов мощностью от 50 мегаватт. Под действие моратория подпадает более десятка проектов.

Мэн стал первым штатом, чья легислатура одобрила подобный закон, однако губернатор Джанет Миллс наложила на него вето, пояснив, что поддержала бы документ при условии исключения для уже начатого строительства на площадке бывшей фабрики Androscoggin Mill. По данным исследовательской организации Good Jobs First, аналогичные законопроекты о временном моратории – от одного года до четырех лет – в этом законодательном цикле внесены как минимум в дюжине штатов, включая Джорджию, Мэриленд, Вермонт, Виргинию, Оклахому, Южную Дакоту, Висконсин, Мичиган, Миннесоту и Южную Каролину. На муниципальном уровне подобные решения уже приняты в Гротоне (Коннектикут), Пекулиаре (Миссури), Бангоре (Мэн) и городке Лисандер под Сиракьюс (штат Нью-Йорк); а жители калифорнийского Монтерей-Парка проголосовали за постоянный запрет строительства новых объектов.

В Израиле Управление электроэнергетики Израиля на 140 дней приостановило рассмотрение новых заявок на подключение дата-центров к национальной электросети. Решение принято после резкого роста спроса: суммарная мощность заявленных проектов достигла 27 тысяч мегаватт – примерно втрое больше среднего потребления электроэнергии во всей стране.

К настоящему времени энергосистема уже обязалась обеспечить дата-центрам около 1500 мегаватт мощности. Если все эти проекты будут реализованы, к началу следующего десятилетия на них придется около 10% потребления электроэнергии в Израиле. По оценке регулятора, это выведет страну в число мировых лидеров по концентрации дата-центров.