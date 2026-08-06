В США расширяются приписываемые Ирану кибератаки на водопроводные системы

CBS News и Bloomberg сообщают о расширении в последние недели хакерских атак на водопроводную инфраструктуру в США.

Попытки вмешательства в системы водоснабжения зафиксированы уже в 12 штатах, включая Мичиган, Миннесоту, Джорджию, Нью-Джерси и Южную Дакоту.

В Миннесоте пострадали более 30 коммунальных систем водоснабжения. В Джорджии управление водоснабжения округа Клейтон, обслуживающее 300 000 клиентов в районе Атланты, сообщило, что кибератака вызвала падение давления воды и заставила ведомство выпустить предупреждение о необходимости кипятить воду; впрочем, подача была восстановлена в течение нескольких часов.

В ряде случаев компании лишились возможности удалённо контролировать оборудование и были вынуждены перейти на ручное управление, а злоумышленники получали удаленный доступ к насосам, задвижкам и системам регулирования давления. При этом по данным официальных лиц, атаки пока не повлияли на качество питьевой воды, которая остаётся безопасной.

Напомним, что 30 июля ФБР, Агентство по охране окружающей среды и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры предупредили, что киберпреступники получили удаленный доступ к онлайн-инфраструктуре систем водоснабжения и канализации как минимум в семи штатах, что привело к потере функций мониторинга и управления. Коммунальным предприятиям рекомендовали отключить рабочие программы от интернета и усилить защиту паролей и межсетевых экранов.

Хотя федеральные следователи подозревают причастность связанных с Ираном хакеров, официального заявления об атрибуции пока не было. Тактика напоминает кампанию 2023 года, которую проводила группировка CyberAv3ngers, связанная с Корпусом стражей исламской революции и использовавшая для проникновения в контроллеры водных систем заводские пароли по умолчанию.