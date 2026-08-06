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Израиль

Около 15 израильтян прорвались через пограничное ограждение и проникли в Ливан

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 августа 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 09:47
Около 15 израильтян прорвались через пограничное ограждение и проникли в Ливан
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Около 15 израильтян прорвались через пограничное ограждение и проникли в Ливан
Ayal Margolin/Flash90

Около 15 граждан Израиля в среду, 5 августа, прибыли в район деревни Раджар, повредили пограничное заграждение и незаконно пересекли границу с Ливаном, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

На место были направлены подразделения ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ), которые разыскали нарушителей и вернули их на израильскую территорию. После задержания все они были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

В ЦАХАЛе резко осудили произошедшее, заявив, что подобные действия серьезно мешают проведению оперативной деятельности и создают угрозу безопасности военнослужащих, действующих в приграничном районе. В армии призвали правоохранительные органы привлечь виновных к ответственности, чтобы предотвратить повторение подобных случаев, являющихся уголовным преступлением.

Израиль
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