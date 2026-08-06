Около 15 израильтян прорвались через пограничное ограждение и проникли в Ливан

Около 15 граждан Израиля в среду, 5 августа, прибыли в район деревни Раджар, повредили пограничное заграждение и незаконно пересекли границу с Ливаном, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

На место были направлены подразделения ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ), которые разыскали нарушителей и вернули их на израильскую территорию. После задержания все они были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

В ЦАХАЛе резко осудили произошедшее, заявив, что подобные действия серьезно мешают проведению оперативной деятельности и создают угрозу безопасности военнослужащих, действующих в приграничном районе. В армии призвали правоохранительные органы привлечь виновных к ответственности, чтобы предотвратить повторение подобных случаев, являющихся уголовным преступлением.