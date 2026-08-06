В ходе поисков Эльдара Даяна обнаружено тело, личность погибшего устанавливается

В ходе поисков 23-летнего Эльдара Ицхака Даяна из Димоны полиция, специальные подразделения и волонтеры обнаружили тело человека на открытой местности. Тело находилось в состоянии сильного разложения, поэтому установить личность погибшего на месте не удалось.

Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. В полиции подчеркивают, что на данном этапе нет подтверждения, что найден погибший Эльдар Даян. Его родственников заранее не информировали о находке как об обнаружении тела пропавшего, поскольку процедура опознания еще не завершена.

Эльдар Даян пропал в середине июля после поездки с двумя знакомыми из Димоны в центр страны. Следствие установило, что после столкновения с другой группой молодые люди оказались возле автозаправочной станции на 40-м шоссе в районе Петах-Тиквы, где бросили автомобиль, предварительно сняв с него номерные знаки. Позднее двое спутников Даяна вернулись в Димону, а он расстался с ними и с тех пор не выходил на связь.

В рамках расследования двое знакомых Даяна были задержаны по подозрению в препятствовании следствию и преступном сговоре. Полиция заявляла о существенном продвижении расследования, однако местонахождение пропавшего оставалось неизвестным.