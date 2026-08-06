Тревога в поселках Кохав-Яаков и Тель-Цион: "Возможное проникновение террористов"
время публикации: 06 августа 2026 г., 08:41 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 09:33
Тревога в поселках Кохав-Яаков и Тель-Цион: "Возможное проникновение террористов"
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В 8:41 6 августа тревога "Цева адом", предупреждающая о возможном проникновении террористов, прозвучала в поселках Кохав-Яаков и Тель-Цион.
Поселки Кохав-Яаков и Тель-Цион находятся рядом друг с другом, к юго-востоку от Рамаллы.
Позже был дан отбой тревоги.
Судя по имеющимся данным, тревога сработала после того, как два автомобиля с подозрительными гражданскими лицами попытались проехать через КПП на въезде в поселки.