Тревога в поселках Кохав-Яаков и Тель-Цион: "Возможное проникновение террористов"

В 8:41 6 августа тревога "Цева адом", предупреждающая о возможном проникновении террористов, прозвучала в поселках Кохав-Яаков и Тель-Цион.

Поселки Кохав-Яаков и Тель-Цион находятся рядом друг с другом, к юго-востоку от Рамаллы.

Позже был дан отбой тревоги.

Судя по имеющимся данным, тревога сработала после того, как два автомобиля с подозрительными гражданскими лицами попытались проехать через КПП на въезде в поселки.