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Израиль

Тревога в поселках Кохав-Яаков и Тель-Цион: "Возможное проникновение террористов"

Цева адом
Иудея и Самария
время публикации: 06 августа 2026 г., 08:41 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 09:33
Тревога в поселках Кохав-Яаков и Тель-Цион: "Возможное проникновение террористов"
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Тревога в поселках Кохав-Яаков и Тель-Цион: "Возможное проникновение террористов"
Ayal Margolin/Flash90

В 8:41 6 августа тревога "Цева адом", предупреждающая о возможном проникновении террористов, прозвучала в поселках Кохав-Яаков и Тель-Цион.

Поселки Кохав-Яаков и Тель-Цион находятся рядом друг с другом, к юго-востоку от Рамаллы.

Позже был дан отбой тревоги.

Судя по имеющимся данным, тревога сработала после того, как два автомобиля с подозрительными гражданскими лицами попытались проехать через КПП на въезде в поселки.

Израиль
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