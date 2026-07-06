Медслужба ЦАХАЛа опубликовала "Руководство по травматологии и боевой медицине"

Медицинская служба ЦАХАЛа впервые опубликовала полную версию "Руководства по травматологии и боевой медицине", объединившего 22 главы с обновленными рекомендациями, основанными на опыте лечения тысяч раненых во время нынешней войны. Издание объемом около 350 страниц стало общедоступным – книгу можно прочесть онлайн, распечатать или скачать по этой ссылке (руководство написано на иврите).

Ранее главы публиковались по отдельности, теперь они собраны в одном документе. Руководство включает рекомендации по лечению травм опорно-двигательного аппарата, применению антибиотиков в полевых условиях, оказанию помощи служебным собакам неветеринарным персоналом и другим вопросам.

По словам руководителя исследовательского отдела управления боевой медицины медицинской службы ЦАХАЛа, цель публикации – сделать современные рекомендации доступными для всех, от врачей и парамедиков до рядовых военнослужащих, которым в боевой обстановке может понадобиться спасать жизни.

Одним из главных изменений стала новая схема оказания помощи раненым X-CARE, пришедшая на смену прежнему протоколу SABCDE. Первая буква новой схемы означает Extract ("эвакуация") – первоочередное извлечение раненого из зоны непосредственной опасности, после чего проводится первичная оценка состояния с акцентом на максимально раннюю остановку кровотечения.

Анализ боевых действий показал, что основной причиной гибели раненых на поле боя является кровопотеря. Благодаря изменению подходов доля тяжелораненых, доставляемых в больницы живыми, во время нынешней войны выросла втрое по сравнению с предыдущими военными кампаниями, а общая смертность среди раненых сократилась почти вдвое.

Еще одним важным нововведением стало широкое внедрение переливания цельной крови уже на уровне маневренных батальонов. Ранее из-за сложностей хранения в полевых условиях обычно использовались плазма или эритроцитарная масса. Однако проведенное исследование показало более низкую смертность среди пациентов, получавших именно цельную кровь, после чего было принято решение максимально расширить ее применение.

Изменения коснулись также лечения повреждений дыхательных путей и грудной клетки. На основании анализа данных и консультаций с израильскими и зарубежными специалистами было установлено, что искусственная вентиляция легких с положительным давлением у пациентов с массивной кровопотерей может ухудшать их состояние. Кроме того, из протокола полностью исключена декомпрессия грудной клетки иглой, поскольку процедура может привести к тяжелым осложнениям, если выполняется неправильно.

В ЦАХАЛе отмечают, что все изменения были разработаны непосредственно во время войны на основе медицинских разборов каждого случая и данных системы мониторинга раненых, действующей с 1996 года.