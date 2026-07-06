Дефицит молочных продуктов: "Тнува" больше месяца не может устранить неполадку на заводе

Хотя молочные компании "Тнува", "Штраус" и "Тара" отрицают дефицит молочной продукции на прилавках магазинов, потребители регулярно продолжают сталкиваться с длительным отсутствием различных популярных товаров – сметаны, "коттеджа", мягкого творога, отдельных видов йогуртов и т.д.

Источники в отрасли сообщают, что причина дефицита – в сбое на молокозаводе «Алон-Тавор» компании «Тнува». Речь идет о неполадке в технологическом блоке управления автоматизированным складом комбината, который управляет складом и выводит наружу поддоны с продукцией.

Сбой продолжается уже больше месяца. Специалисты американской компании Dematic пытаются устранить неполадку удаленно, не желая присылать техников из-за обстановки в сфере безопасности.

Из-за сбоя около половины поддонов, которые должны выходить на погрузку, застревают на комбинате, а ручная обработка не может обеспечить полноценную замену.