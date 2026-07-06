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Экономика

Нетаниягу и Кац против продажи ЦИМ германской Hapag-Lloyd из-за Катара и Саудовской Аравии

Германия
Саудовская Аравия
Катар
Биньямин Нетаниягу
Судоходство
время публикации: 06 июля 2026 г., 07:36 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 07:39
Нетаниягу и Кац против продажи ЦИМ германской Hapag-Lloyd из-за Катара и Саудовской Аравии
Yaakov Naumi/Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил на заседании правительства, что сделка по продаже израильской судоходной компании ЦИМ германскому судоходному гиганту Hapag-Lloyd "не стоит на повестке дня".

Заявление Нетаниягу было сделано в ответ на запрос заместителя министра Альмога Коэна, назвавшего сделку "стратегически опасной" из-за того, что крупными акционерами германской компании являются суверенные фонды Катара и Саудовской Аравии.

Вскоре после этого министр обороны Исраэль Кац выпустил заявление, в котором подчеркнул, что он "принял позицию управления внутренней безопасности министерства обороны и других профильных специалистов министерства, согласно которой продажа компании ЦИМ в предложенном формате не позволяет обеспечить сохранение оборонных интересов Государства Израиль".

Напомним, что сделка, о которой было объявлено в феврале, предусматривает продажу ЦИМ за 4,2 миллиарда долларов. Сделка была одобрена подавляющим большинством голосов акционеров и сейчас ожидает одобрения регуляторов.

Хотя после приватизации ЦИМ является полностью публичной компанией, государство сохранило за собой "золотую акцию", позволяющую использовать суда компании в чрезвычайных ситуациях, а также влиять на стратегические решения руководства.

Министерство экономики уже заявило о своем возражении против сделки. Теперь официально заявлены и возражения министерства обороны. Министерство финансов пока по данному поводу не высказалось.

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