Нетаниягу и Кац против продажи ЦИМ германской Hapag-Lloyd из-за Катара и Саудовской Аравии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил на заседании правительства, что сделка по продаже израильской судоходной компании ЦИМ германскому судоходному гиганту Hapag-Lloyd "не стоит на повестке дня".

Заявление Нетаниягу было сделано в ответ на запрос заместителя министра Альмога Коэна, назвавшего сделку "стратегически опасной" из-за того, что крупными акционерами германской компании являются суверенные фонды Катара и Саудовской Аравии.

Вскоре после этого министр обороны Исраэль Кац выпустил заявление, в котором подчеркнул, что он "принял позицию управления внутренней безопасности министерства обороны и других профильных специалистов министерства, согласно которой продажа компании ЦИМ в предложенном формате не позволяет обеспечить сохранение оборонных интересов Государства Израиль".

Напомним, что сделка, о которой было объявлено в феврале, предусматривает продажу ЦИМ за 4,2 миллиарда долларов. Сделка была одобрена подавляющим большинством голосов акционеров и сейчас ожидает одобрения регуляторов.

Хотя после приватизации ЦИМ является полностью публичной компанией, государство сохранило за собой "золотую акцию", позволяющую использовать суда компании в чрезвычайных ситуациях, а также влиять на стратегические решения руководства.

Министерство экономики уже заявило о своем возражении против сделки. Теперь официально заявлены и возражения министерства обороны. Министерство финансов пока по данному поводу не высказалось.