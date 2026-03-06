В ОАЭ хотят арестовать иранские счета и танкеры теневого флота

Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Данный шаг ОАЭ существенно ограничат и без того ограниченный доступ Тегерана к иностранной валюте и сетям мировой торговли.

На протяжении многих лет ОАЭ служили финансовым центром для иранского бизнеса и частных лиц, предоставляя им убежище от западных санкций. Эта инфраструктура позволяла Тегерану продолжать продавать нефть на международном рынке и использовать вырученные средства для перевооружения и поддержки террористических организаций в регионе.

Согласно WSJ, в Абу-Даби рассматривает несколько мер, начиная от заморозки счетов подставных компаний, используемых для сокрытия транзакций, до действий против неофициальных менял, через которых иранские деньги выводятся в обход официальной банковской системы. Ключевой мишенью любых возможных действий станут счета, связанные с Корпусом стражей исламской революции.

Помимо заморозки активов, Абу-Даби рассматривает прямые морские меры, включая арест иранских судов в эмиратских портах и судоходных коридорах.