Валюты в Израиле на 6 мая 2026 года: падение курсов доллара и евро, рекордно "крепкий" шекель

Банк Израиля сообщает, что в среду, 6 мая, валютные торги завершились значительным понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Доллар и евро достигли очередной рекордно низкой отметки.

Курс доллара снизился на 1,393% и составил 2,903 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,590% и составил 3,421 шекеля за €1.