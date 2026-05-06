СМИ: Израиль и Ливан проведут третий раунд переговоров на следующей неделе в Вашингтоне

Ливанский телеканал LBCI сообщил в среду, 6 мая, что третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном пройдет на следующей неделе в США. Переговоры будут проходить в госдепартаменте и продлятся два дня.

Впервые в переговорах примет участие бывший посол Ливана Симон Карам, назначенный главой ливанской делегации. Ранее ливанскую сторону представляла посол Ливана в США Нада Маауад.

По данным новостной службы "Кан", израильская сторона рассматривает середину мая как крайний срок для достижения соглашения с Ливаном. "Мы дадим еще две недели для переговоров, и все", – заявил израильский источник, добавив, что после этого Израиль намерен возобновить боевые действия. На этом фоне в Ливане обострились разногласия между президентом Жозефом Ауном и лидером "Хизбаллы" Наимом Касемом. Вокруг дипломата Симона Карама усилена охрана из-за опасений, что "Хизбалла" может организовать на него покушение, чтобы сорвать переговорный процесс.