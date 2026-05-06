ШАБАК запретил израильским авиакомпаниям летать в Дубай до 1 сентября
время публикации: 06 мая 2026 г., 16:44 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 17:05
Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) распорядилась приостановить полеты израильских авиакомпаний в Объединенные Арабские Эмираты до 1 сентября.
Решение принято на фоне возобновления иранских ударов по ОАЭ, повторного закрытия аэропорта Дубая и действующего предупреждения о поездках в эту страну.
Запрет распространяется на авиакомпании "Эль-Аль", "Аркия" и "Исраэйр", сообщил 13-й канал ИТВ.
При этом эмиратские перевозчики FlyDubai и Etihad Airways продолжают выполнять ежедневные рейсы в Израиль.
Сайт PassportNews отмечает, что это решение вызвало недовольство авиакомпаний, которые теряют одно из самых востребованных направлений в разгар летнего сезона.
