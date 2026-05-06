Мэрия Беэр-Шевы опровергла слухи об утверждении налоговых льгот для города
время публикации: 06 мая 2026 г., 16:13 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 16:22
Мэрия Беэр-Шевы предупредила, что распространяемые со вчерашнего дня слухи об утверждении налоговых льгот для города не соответствуют действительности.
По данным мэрии, этот вопрос пока не решен и ожидает одобрения премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который обещал провести его в ускоренном порядке в рамках текущей каденции.
В сообщении подчеркивается, что мэрия продолжает работу с правительственными ведомствами.
Ссылки по теме