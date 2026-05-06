"Аль-Арабия": переговоры между США и Ираном могут занять несколько месяцев

Пакистанские источники сообщили саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что проект соглашения между США и Ираном предусматривает график следующих раундов переговоров и возобновление международного судоходства через Ормузский пролив.

По словам источников, переговорный процесс может занять несколько месяцев.

В проекте предусмотрено размораживание иранских средств за рубежом, заявляют в Исламабаде.

Иранская сторона, по данным "Аль-Арабии", подтвердила, что не заинтересована в обладании ядерным оружием. США приветствовали это заявление.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил газете New York Post, что еще "слишком рано" начинать думать о прямых переговорах с Ираном, несмотря на сообщения о продвижении к подписанию меморандума о взаимопонимании.