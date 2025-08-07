Баарав-Миара поддержит иск в БАГАЦ против льготных взносов в "Битуах Леуми" для учеников йешив

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара подготовила экспертное заключение, согласно которому льготный тариф взносов в Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") для учеников йешив и колелей, уклоняющихся от призыва, должен быть отменен.

На текущий момент ученики йешив и колелей, приравненные к студентам вузов, платят взнос в размере 43 шекеля в месяц вместо 130 шекелей, которые платят другие неработающие израильтяне. Однако в отличие от студентов, срок учебы которых ограничен, в йешиве обучение не лимитировано по сроку.

Заключение Баарав-Миары подготовлено в рамках исков в БАГАЦ, поданных "Движением за качество власти" и движением "Свободный Израиль".