07 августа 2025
"Аэрофлот" возобновил полеты из Москвы в Тегеран

время публикации: 07 августа 2025 г., 10:13 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 10:18
AP Photo/Petr David Josek

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты из Москвы в Тегеран, сообщает "Интерфакс".

"В ночь с 6 на 7 августа возобновили выполнение рейсов между Москвой и Тегераном. Рейс SU514/515 вылетел в столицу Ирана вчера вечером и сегодня утром вернулся в Москву", – говорится в сообщении "Аэрофлота".

Ранее авиакомпания сообщала, что с 6 августа рейсы будут осуществляться один раз в неделю по средам, а с 12 сентября – два раза, еще и по пятницам. Полеты выполняются на лайнерах Airbus A321.

Авиасообщение между Россией и Ираном было прервано 12 июня, накануне 12-дневной войны Израиля против Ирана.

