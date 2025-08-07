"Аэрофлот" возобновил полеты из Москвы в Тегеран

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты из Москвы в Тегеран, сообщает "Интерфакс".

"В ночь с 6 на 7 августа возобновили выполнение рейсов между Москвой и Тегераном. Рейс SU514/515 вылетел в столицу Ирана вчера вечером и сегодня утром вернулся в Москву", – говорится в сообщении "Аэрофлота".

Ранее авиакомпания сообщала, что с 6 августа рейсы будут осуществляться один раз в неделю по средам, а с 12 сентября – два раза, еще и по пятницам. Полеты выполняются на лайнерах Airbus A321.

Авиасообщение между Россией и Ираном было прервано 12 июня, накануне 12-дневной войны Израиля против Ирана.