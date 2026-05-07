Антимонопольное ведомство признало пять банков Израиля коллективным монополистом

Антимонопольное ведомство Израиля признало банки "Леуми", "Апоалим", "Мизрахи-Тфахот", "Дисконт" и "Бейнлеуми" коллективным монополистом в сфере розничных банковских услуг.

Решение, которому предшествовала проверка продолжительностью более двух лет, наделяет главу ведомства Михаль Коэн полномочиями выносить предписания и вводить ограничения в отношении деятельности этих банков в сфере работы с домохозяйствами и малым бизнесом.

По закону глава ведомства обязана консультироваться с Банком Израиля перед принятием подобных мер, однако учитывать его позицию не обязана.

Банк Израиля заявил о своем несогласии, настаивая на том, что "признание банков коллективным монополистом – крайняя и несоразмерная мера, которая, с одной стороны, способна отпугнуть инвесторов от работы в Израиле, а с другой – вряд ли приведет к какому-либо повышению благосостояния клиентов".

По итогам решения ведомство намерено сосредоточиться на сфере депозитов и ввести предписания, которые вступят в силу примерно через год. Одно из них запретит ценовую дискриминацию в отношении депозитов: банки не смогут предлагать более выгодные условия клиентам в зависимости от наличия у них тех или иных продуктов – только ставку, публично размещённую на их сайте.

Дополнительные меры касаются расширения доступа к денежным фондам: банки будут обязаны предлагать клиентам, интересующимся депозитами, возможность накопления через эти фонды, а также проявлять инициативу и обращаться к клиентам вблизи точек принятия решений о продлении или погашении депозита. Предусмотрено также облегчение перевода депозитов из банка в банк.