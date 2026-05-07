x
07 мая 2026
|
последняя новость: 11:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 мая 2026
|
07 мая 2026
|
последняя новость: 11:01
07 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Мамдани: "Ярмарка продажи недвижимости в поселениях – нарушение международного права"

США
Нью-Йорк
Израиль
время публикации: 07 мая 2026 г., 09:51 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 09:56
Мамдани: "Ярмарка продажи недвижимости в поселениях – нарушение международного права"
AP Photo/Seth Wenig

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поддержал полицию, вступившую в противостояние с пропалестинскими манифестантами, устроившими демонстрацию у манхэттенской синагоги, где проходила ярмарка израильской недвижимости, в том числе – в Гуш-Эционе.

Организатором манифестации рядом с синагогой Park East выступила радикальная антиизраильская организация Pal-Awda NY. В столкновениях получил ранения один из полицейских. Манифестанты обвиняют стражей правопорядка в применении слезоточивого газа.

"В нашем городе считают право на протест священным, но мы также обязаны обеспечить, чтобы каждый ньюйоркец мог безопасно посещать места богослужений. Вчера полиция это обеспечила", – сказал мэр.

"В то же время я считаю, что ярмарка недвижимости, поощряющая продажу земли в поселениях на оккупированном Западном берегу, является нарушением международного права. И я решительно с этим не согласен", – заявил Мамдани.

Слова мэра, не скрывающего антисионистской позиции, вызвали критику еврейских организаций. "Он только подлил масла в огонь. Его работа – снижать напряженность, а он сделал обратное", – сообщила Антидиффамационная лига.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 мая 2026

Мамдани выступил в поддержку "флотилии Сумуда", осудив Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 апреля 2026

Король в Нью-Йорке: Мамдани призвал Карла Третьего вернуть алмаз
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 марта 2026

Супруга мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани выступала в поддержку нападения ХАМАСа на Израиль