ЦАХАЛ: на юге Ливана были атакованы более 15 объектов "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщил, что 6 мая на юге Ливана были атакованы более 15 объектов террористической организации "Хизбалла".

Среди атакованных объектов: склады и мастерские по производству оружия, штабы, пусковые установки и здания военного назначения.

Ночью ливанские источники сообщали о пяти убитых и примерно 20 раненых в результате израильских авиаударов по целям на юге Ливана вечером 6 мая. Об убитых сообщали из Сиксики и Ансарии. также сообщается об ударах по целям в Бидьясе, Заутар аш-Шаркии, Кунине, Арнуне, Альма аш-Шаабе и Тайр-Харфе.