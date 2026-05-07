последняя новость: 11:01
ЦАХАЛ: на юге Ливана были атакованы более 15 объектов "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 мая 2026 г., 09:34 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 09:42
ЦАХАЛ сообщил, что 6 мая на юге Ливана были атакованы более 15 объектов террористической организации "Хизбалла".

Среди атакованных объектов: склады и мастерские по производству оружия, штабы, пусковые установки и здания военного назначения.

Ночью ливанские источники сообщали о пяти убитых и примерно 20 раненых в результате израильских авиаударов по целям на юге Ливана вечером 6 мая. Об убитых сообщали из Сиксики и Ансарии. также сообщается об ударах по целям в Бидьясе, Заутар аш-Шаркии, Кунине, Арнуне, Альма аш-Шаабе и Тайр-Харфе.

