Хаим Кац заморозил реализацию рекомендаций комиссии минздрава по курению марихуаны

Министр здравоохранения Хаим Кац заморозил все рекомендации профессиональной комиссии по медицинскому каннабису, опубликованные в минувшее воскресенье, и прежде всего – рекомендацию запретить продажу каннабиса в форме, пригодной для курения, через три года.

"Я не убежден в достаточной мере, что реализация рекомендаций оправдана с учетом возможного ущерба для пациентов. Как человек, урегулировавший эту сферу в Израиле, я вблизи наблюдал страдания больных, которым пришлось пройти через тернии, прежде чем получить рецепт на медицинский каннабис, оказавшийся в итоге единственным средством, облегчившим их боль. Даже если необходим более жесткий контроль по сопутствующим вопросам, усложнение процедуры и ограничение применения медицинского каннабиса – не тот путь", - заявил Кац.

Комиссия под руководством заведующего отделом психического здоровья Министерства здравоохранения д-ра Гилада Боденхаймера работала почти полтора года и, по ее словам, провела консультации со всеми заинтересованными сторонами, включая группы пациентов.

Комиссия была создана по призыву ряда психиатров, утверждавших, что применение медицинского каннабиса в Израиле порождает проблемы со здоровьем и вызывает зависимость, тогда как его польза недостаточно доказана – прежде всего применительно к лечению ПТСР, которое стало значительно более распространённым после войны.

Пациенты с ПТСР составляют около 15% от всех потребителей медицинского каннабиса в Израиле – порядка 20 тысяч человек. Наиболее распространенным показанием является лечение боли.

Комиссия указала, что форма соцветий – сегодня основной способ употребления каннабиса в Израиле – не позволяет точно дозировать препарат, а само курение проблематично с точки зрения общественного здоровья и больше подходит для рекреационного, нежели медицинского применения.