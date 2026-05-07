Бывшая член совета директоров OpenAI рассказала в суде, как Илон Маск стал отцом ее детей

Бывший член совета директоров OpenAI Шивон Зилис рассказала в суде о своих отношениях с Илоном Маском и о том, как он стал отцом ее четверых детей, пишет BBC. Она дала показания в федеральном суде в Окленд в рамках судебного разбирательства, связанного с попыткой Маска оспорить преобразование OpenAI в коммерческую компанию.

Во время слушаний Зилис подробно рассказала как о ранних обсуждениях будущей структуры OpenAI, так и о своих личных отношениях с Маском. По ее словам, в 2020 году предприниматель предложил ей стать донором спермы, поскольку она хотела иметь детей. Зилис отметила, что Маск тогда активно убеждал окружающих заводить больше детей и обратил внимание на то, что у нее их пока нет.

Зилис более 15 лет работает в сфере венчурных инвестиций и ранее занимала руководящие должности в компаниях Маска – Tesla и Neuralink. В 2016 году она стала советником OpenAI, где впервые начала тесно сотрудничать с Маском. Позже она вошла в совет директоров компании и оставалась там с 2020 по 2023 год. Юристы OpenAI во время процесса предположили, что после ухода Илона Маска из компании в 2018 году Зилис могла передавать ему внутреннюю информацию. Однако она заявила, что их романтические отношения завершились около десяти лет назад и к моменту рождения детей между ними уже не было романтической связи.

По словам Зилис, изначально они договорились держать его отцовство в тайне, а сам предприниматель не планировал активно участвовать в воспитании первых двух детей. Позже ситуация изменилась, и сейчас Илон Маск регулярно проводит время со всеми четырьмя детьми.

Она также объяснила, что из-за соглашения о конфиденциальности не сообщила генеральному директору OpenAI Сэму Альтману, что Маск является отцом ее близнецов, родившихся в 2021 году. Лишь позже она раскрыла эту информацию руководству компании.

Несмотря на это, Альтман и президент OpenAI Грег Брокман поддержали ее дальнейшее участие в совете директоров. По словам Зилис, они сохраняли хорошие отношения как минимум до 2023 года.

Во время слушаний также были представлены электронные письма и переписка, связанные с ранними дискуссиями о будущем OpenAI. Из документов следует, что еще в 2017 году руководство компании обсуждало необходимость отхода от полностью некоммерческой модели ради привлечения миллиардных инвестиций. Согласно переписке, Илон Маск хотел получить больше контроля над OpenAI, включая дополнительные места в совете директоров.