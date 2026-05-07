последняя новость: 11:01
Минтранс ведет переговоры с Маском о строительстве крупного завода в районе Димоны

время публикации: 07 мая 2026 г., 10:16 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 10:22
Министерство транспорта Израиля ведет переговоры с Илоном Маском о строительстве в районе Димоны крупного предприятия по разработке или производству технологий автономного вождения, сообщает "Маарив".

Согласно сообщению, данная инициатива должна стать частью более широкого пакета сотрудничества с американским предпринимателем, который планирует прилететь в Израиль в конце мая.

В частности, в этот пакет планируется включить развертывание терминалов Starlink в поездах, самолетов на внутренних рейсах и на трассах в районах с плохим покрытием сотовой связи.

// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 марта 2026

Визит Илона Маска в Израиль откладывается