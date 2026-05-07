В больнице РАМБАМ находятся 17 раненых военнослужащих, четверо в тяжелом состоянии

Из больницы РАМБАМ в Хайфе сообщили, что в настоящее время в этом медицинском учреждении находятся 17 израильских военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий в Ливане.

Четверо раненых в тяжелом состоянии.

Судя по сообщениям ЦАХАЛа и неофициальных источников, многие военнослужащих были ранены в результате атак FPV-дронов и разрывов противотанковых ракет, запускаемых боевиками "Хизбаллы".

Раненых в Ливане бойцов за последние недели также доставляли в больницы "Зив" в Цфате, "Галиль" в Нагарии и др.