ЦАХАЛ атаковал еще десятки целей на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщил, что недавно атаковал инфраструктуру производства оружия в районе Набатии, на юге Ливана. Было осуществлено около около 20 атак на объекты террористической организации "Хизбалла".

Кроме того, ночью на юге Ливана были атакованы еще примерно 20 целей: склады оружия, площадка для запуска беспилотных летательных аппаратов, здания, используемые для запуска дронов, и группа боевиков, перевозивших оружие на грузовиках.