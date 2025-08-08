Метро и аэропорт для Дамаска: управление инвестиций Сирии представило проекты на 14 млрд долларов

В среду, 6 августа, в присутствии президента Сирии Ахмада аш-Шараа и посла США в Турции и посланника в Сирии Тома Баррака, в Дамаске были подписаны 12 меморандумов о реализации крупных инфраструктурных проектов на общую сумму 14 миллиардов долларов.

Крупнейшими проектами являются модернизация и расширение международного аэропорта Дамаска (4 млрд долларов), которую будет выполнять Катар, строительство метрополитена в Дамаске (2 млрд долларов), за которое будут отвечать Объединенные Арабские Эмираты, и строительство крупного жилищного комплекса "Башни Дамаска" (2 млрд долларов) итальянскими застройщиками.

По словам губернатора провинции Риф-Дамаск Амира аш-Шейха, проект "Башни Дамаска" предусматривает строительство более 50 жилых башен высотой 25 этажей и четыре башни высотой 45 этажей. Ожидается, что он обеспечит более 200 тысяч рабочих мест — сто тысяч на этапе строительства и сто тысяч дополнительных во время эксплуатации.